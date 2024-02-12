«Барселона» — «Гранада»: Ямал оформил дубль на 81-й минуте и сравнял счёт

В эти минуты проходит матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» дома принимает «Гранаду». Встреча проводится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Счёт в игре равный — 3:3.

На 15-й минуте Ламин Ямал вывел каталонцев вперёд. Ему ассистировал Жоау Канселу. Под занавес первого тайма гости сравняли счёт. В их составе на 43-й минуте забил Рикард Санчес. На 60-й минуте Факундо Пельистри вывел «Гранаду» вперёд. Спустя три минуты Роберт Левандовски восстановил равновесие на табло. Но на 66-й минуте Игнаси Микель вновь вывел гостей вперёд.

На 81-й минуте Ямал оформил дубль. Счёт вновь стал равным.

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Команды уже встречались в первом круге чемпионата Испании по футболу. Их игра в рамках 9-го тура Примеры состоялась 8 октября 2023 года. Она завершилась ничейным результатом – 2:2.

Напомним, «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. У подопечных Хави в активе 50 очков, а их отставание от лидера сезона мадридского «Реала» составляет 11 очков. Но «сливочные» уже сыграли свой матч 24-го тура, и если каталонцы победят, то разрыв сократится до восьми очков. «Гранада» продолжает бороться за выживание в подвале таблицы. В данный момент команда занимает 19-е место, имея на счету 12 очков.