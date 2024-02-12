Узбекистанский «Андижан» подписал вратаря у молодёжной команды ЦСКА

Узбекистанский «Андижан» подписал вратаря Максима Саррафа у молодёжной команды московского ЦСКА.

«Андижан» продолжает селекционную работу. На этот раз «орлы» пополняют свои ряды вратарём с блестящим будущим. Команда усилилась Максимом Саррафом, который играл за молодёжную команду ЦСКА и выступает за сборную Сирии. Максим, добро пожаловать в семью «Андижана», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Максим Сарраф попал в заявку сборной Сирии на Кубок Азии, где национальная команда вылетела на стадии 1/8 от Ирана (1:1 и 3:5 по серии пенальти). Сарраф так и не сыграл за сирийскую сборную. 18-летний Максим родился в Москве и имеет сирийское гражданство. В текущем сезоне вратарь не провёл ни одного матча за ЦСКА в Молодёжной футбольной лиге.

Ранее московский ЦСКА на зимних сборах проводил товарищеский матч с узбекистанским «Андижаном», который обыграл со счётом 2:0.