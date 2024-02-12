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Тьерри Анри рассказал о планах «ПСЖ», упомянув Месси, Мбаппе и Неймара

Тьерри Анри рассказал о планах «ПСЖ», упомянув Месси, Мбаппе и Неймара
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Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри рассказал о планах французского «Пари Сен-Жермен» в контексте вероятного ухода Килиана Мбаппе.

«Неймар ушёл, Месси ушёл… они хотят выиграть Лигу чемпионов до того, как Мбаппе, кажется, тоже проведёт последний сезон в «ПСЖ», — цитирует Анри Real Madrid Exclusivo.

Анри работал под руководством Арсена Венгера в «Монако» (с 1992 по 1994 год) и «Арсенале» (с 1999 по 2007 год, а также в 2012 году). На протяжении карьеры форвард также выступал за такие команды, как «Ювентус», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз». За 18 лет в профессиональном футболе француз завоевал 22 трофея (19 с клубами и ещё три со сборной Франции).

Ранее сообщалось, что ни «Реал» ни «ПСЖ» не хотят идти на уступки Мбаппе по финансовым условиям его контракта.

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