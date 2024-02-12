Дмитрий Лоськов объяснил, почему почти не играет в футбол с ветеранами

Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов объяснил, почему почти никогда не играет в футбол с ветеранами.

«Не играю, не тянет. Видно, наигрался. Единственное, когда закончил, пришёл на хоккей. Года два-три поиграл, но в последнее время не получается по времени. Последний раз катались, когда каток открывали на стадионе. Тогда играли РЖД с ветеранами хоккея. На ретроматч с ЦСКА пришлось выйти. Как показал матч, ножки помнят. Опять левой ногой забил, опять мяч отскочил к линии штрафной. Физически тяжеловато было. Пока втягивались, уже и игра закончилась», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

12 февраля 2024 года экс-полузащитнику «Локомотива» и сборной России Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет. Полностью интервью с Дмитрием Лоськовым читайте на «Чемпионате» в 10:00.