Лоськов заявил, что не в обиде на Билича за то, что тот не дал ему сыграть рекордный матч

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов заявил, что не в обиде на экс-наставника железнодорожников Славена Билича за то, что тот не дал ему сыграть рекордный матч.

«Отношения с Биличем были хорошие. Мы с ним постоянно общались. Он сразу сказал: «Дима, ты в мои планы не вписываешься. Хочешь — тренируйся, не хочешь — не тренируйся. Играть ты у меня не будешь, но ты опытный человек и вправе остаться в коллективе». Уже когда Билича уволили, мы как-то раз пересеклись случайно. И он сказал: «Дима, извини, я не знал, что тебе оставался один матч до рекорда (по количеству сезонов с игровыми минутами в РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Если бы знал, я бы тебя поставил.

Конечно, понимаю. Я и тогда на него не обижался. Понимал, что от него требуют результат, а он так видел ситуацию», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.