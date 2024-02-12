Травмированный Беллингем заявил, что вскоре вернётся в состав «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, получивший растяжение связок левой лодыжки в матче 24-го тура Ла Лиги с «Жироной» (4:0), рассказал, что вскоре вернётся в строй, а также поблагодарил болельщиков «сливочных» за поддержку.

«Вернусь в кратчайшие сроки, ваши сообщения помогли мне сохранить позитивный настрой. Спасибо, мадридисты!» — написал полузащитник в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, ранее появилась информация, что атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит две-три недели из-за растяжения связок левой лодыжки высокой степени тяжести, которое он получил во время минувшего матча чемпионата Испании с «Жироной» (4:0).