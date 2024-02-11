Стало известно, сколько времени пропустит Джуд Беллингем из-за травмы лодыжки
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит две-три недели из-за растяжения связок левой лодыжки высокой степени тяжести, которое он получил во время минувшего матча чемпионата Испании с «Жироной» (4:0). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Винисиус Жуниор – 6' 2:0 Беллингем – 35' 3:0 Беллингем – 54' 4:0 Родриго – 61'
По информации источника, в стане «сливочных» рассчитывают, что 20-летний футболист восстановится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится 6 марта.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Напомним, английский футболист был заменён на 57-й минуте встречи из-за испытываемого им дискомфорта. До этого, на 54-й минуте, Беллингем забил третий гол своей команды.
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