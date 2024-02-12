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Дмитрий Парфёнов: наверняка на Угальде «Спартак» потратил не последние деньги

Дмитрий Парфёнов: наверняка на Угальде «Спартак» потратил не последние деньги
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов оценил трансфер костариканского нападающего Манфреда Угальде в стан красно-белых. Форвард перебрался в Россию из нидерландского «Твенте». По данным СМИ, сумма сделки составила € 15 млн.

«Не знаю, насколько рационально приобретение Угальде. Если честно, я и не знал об этом приобретении «Спартака». Наверняка эти € 15 млн не последние деньги клуба и его владельцев. Но если Угальде классный футболист, то это хорошая покупка», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 21-летний Манфред Угальде перешёл в московский «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов.

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