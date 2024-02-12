УЕФА представил мяч для плей-офф и финального матча Лиги чемпионов — 2024

УЕФА представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов УЕФА в этом году. Мяч получил название adidas UCL Pro Ball London.

«Дизайн мяча прославляет принимающий город яркой графикой, изображающей двух рыкающих львов, сражающихся среди звёзд. Хотя лев является символом богатой истории и культуры Англии и её столицы, он также олицетворяет храбрость и силу игроков, а также величие самого желанного трофея европейского клубного футбола.

В дополнение к дизайну мяч оснащён целым рядом технологий, созданных для обеспечения высочайшей точности для игроков. Инновационная текстура поверхности Prisma обеспечит лучшим игрокам Европы ещё большую точность владения мячом. Внешнее текстурированное покрытие обеспечивает надёжный захват и полный контроль, а термоскреплённая бесшовная конструкция гарантирует максимальную производительность», — говорится на сайте организации.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».