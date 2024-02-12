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Ловчев: Джикия не гадил так, как Дуарте, у которого рабочая нога подходит Абаскалю

Ловчев: Джикия не гадил так, как Дуарте, у которого рабочая нога подходит Абаскалю
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал защитника московской команды Алексиса Дуарте, который вытеснил из основного состава капитана красно-белых Георгия Джикию. Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявлял, что ставит в состав Дуарте, а не Джикию, так как не хочет использовать двух левоногих центральных защитников. По мнению Ловчева, рабочая нога не играет ключевую роль в выборе Абаскаля.

«Не понимаю, в чём талант этого защитника [Дуарте], который после того, как наваливал почти в каждом матче, всё равно потом попадал в состав. Зато понимаю, что его купили за деньги, огромные для его уровня «таланта», и теперь надо ставить — чтобы оправдать траты.

Джикия играл на определённом уровне достаточно долгое время, в том числе и в сборной. И так, как Дуарте, он не гадил. Дуарте делал эти ошибки, делает и продолжить их делать, но зато у него всё нормально с ногой. Дело не в том, что у него какая надо нога, а в том, что его кто надо привёл в команду и теперь его надо ставить», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее агент Джикии заявлял, что игрок с большой долей вероятности покинет «Спартак», если главным тренером останется Гильермо Абаскаль.

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