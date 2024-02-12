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«Обратно пришлось ехать с женой». Чорлука рассказал, как проехал 257 км на велосипеде

«Обратно пришлось ехать с женой». Чорлука рассказал, как проехал 257 км на велосипеде
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о том, как проехал на велосипеде от Загреба до побережья Адриатического моря в июле 2023 года. Футболист преодолел 257 км за 11 часов 25 минут.

«Я просто люблю кататься на велосипеде! Устал от машины, в ней постоянно кричат маленькие дети, а на велосипеде спокойно (смеётся). Ехал около 11 часов и проехал 257 километров. Я всегда стараюсь ездить на велосипеде. Но обратно жена не пустила так. Пришлось ехать с ней», — приводит слова Чорлуки «Матч ТВ».

38-летний Чорлука играл за красно-зелёных с 2012 по 2021 год. Хорват помог «Локомотиву» выиграть чемпионский титул, а также побеждал в Кубке (четыре раза) и Суперкубке страны. За свою карьеру футболист также успел поиграть за «Динамо» Загреб, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и леверкузенский «Байер».

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