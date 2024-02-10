Чорлука: Алексей Миранчук — один из лучших футболистов, с кем я играл

Бывший футболист «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук является одним из лучших футболистов, с которыми он играл.

«Я пристально слежу за игрой Алексея Миранчука в Италии, потому что он выступает в одной команде с Пашаличем, полузащитником нашей сборной. Мы смотрим много матчей «Аталанты», анализируем их игру. Могу сказать, что Лёша играет отлично — но он должен делать это постоянно, непрерывно, быть стабильнее.

В прошлом году Миранчук играл не так, как может и должен. Но послушайте — в этом году Лёша показывает то, что от него все ждали. Доказывает, что он большой талант, отличный игрок. Лёша — один из лучших футболистов, с которыми я играл», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. В прошлом месяце россиянин провёл шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.