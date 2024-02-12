Спортдиректор «Барселоны» Деку: Клопп? Он сказал, что хочет отдохнуть от футбола

Спортивный директор «Барселоны» Деку не думает, что Юрген Клопп возглавит сине-гранатовых. В конце января немецкий специалист объявил об уходе из «Ливерпуля» по завершении нынешнего сезона.

«Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля»? Но он сказал, что хочет отдохнуть. Кто сможет сказать «нет» «Барселоне»? У нас серьёзные финансовые проблемы, и это одна из причин, по которым клуб меня нанял. У нас нет денег на инвестиции, которые делают другие клубы-миллионеры, и это отталкивает любого тренера, который приходит сюда с желанием выиграть всё и сразу. К сожалению, мы не можем дать ему для этого средства. Не на данном этапе, во всяком случае», — приводит слова Деку SOL.

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Напомним, ранее Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона-2023/2024. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании (2022/2023), а также Суперкубок страны (2022/2023).