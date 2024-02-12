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Автор чемпионского гола на Кубке Африки — 2023 Аллер не захотел переходить в «Фулхэм»

Автор чемпионского гола на Кубке Африки — 2023 Аллер не захотел переходить в «Фулхэм»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер не захотел переходить в «Фулхэм» в минувшее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 29-летний форвард отверг предложение «дачников» об аренде до конца нынешнего сезона. Игрок решил не форсировать события посреди сезона и дождаться его окончания. Также Аллер хотел сконцентрироваться на выступлении на Кубке Африки — 2023. Напомним, ивуарийский футболист забил победный мяч в финале турнира, поразив ворота сборной Нигерии (2:1) и принеся своей команде первый подобный трофей за девять лет.

Аллер выступает за «Боруссию» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «шмелей» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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