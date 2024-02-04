Стало известно, сможет ли дортмундская «Боруссия» выкупить Санчо и Матсена

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель рассказал, сможет ли немецкий клуб по окончании нынешнего сезона выкупить вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо и защитника «Челси» Яна Матсена, выступающих за «шмелей» на правах аренды.

«Было нереально договориться с «Челси» и «Манчестер Юнайтед» об опции выкупа этих двух футболистов. Да, мы действительно были заинтересованы в этом. Однако наша переговорная позиция не была сильной. Поэтому пока что довольствуемся арендой Санчо и Матсена», — приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После зимнего перехода на счету Санчо три матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Матсен провёл четыре игры и сумел оформить один ассист.

«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Эдина Терзича набрали 37 очков за 20 туров. Отставание дортмундцев от лидирующего «Байера» составляет 15 очков.