Хави может досрочно покинуть «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави может досрочно покинуть каталонский клуб в случае его вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, сообщает As.

По информации источника, руководство клуба во главе с президентом Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку начинает сомневаться в методах работы испанского специалиста. Неудача в противостоянии с «Наполи» может дать повод боссам сине-гранатовых досрочно расторгнуть трудовое соглашение с Хави.

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Напомним, ранее Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона-2023/2024. Специалист возглавлял каталонцев с ноября 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании (2022/2023), а также Суперкубок страны (2022/2023).

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 51 очко за 24 тура, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.