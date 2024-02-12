Спортдиректор «Барселоны» Деку: у Аморима недостаточно опыта, чтобы возглавить наш клуб

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможном приглашении в команду главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима.

«Португальский тренер в «Барселоне»? Скажите мне, сколько португальских тренеров готовы к тому, чтобы взять на себя груз ответственности за такую команду вдобавок ко всем трудностям?

Аморим проделал отличную работу в «Спортинге», и стиль его команды напоминает игру «Барселоны». Но у Рубена недостаточно опыта», – приводит слова Деку SOL.

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Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. За время работы с лиссабонским клубом 39-летний специалист выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, а также два Кубка португальской лиги.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 51 очко за 24 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые на выезде сразятся с «Сельтой».