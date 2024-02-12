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Александр Головин попал на обложку французской спортивной газеты L’Équipe

Александр Головин попал на обложку французской спортивной газеты L’Équipe
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал на обложку французской спортивной газеты L’Équipe.

«Монако» поразил «Ниццу», — написано на обложке газеты, где также изображён россиянин, который забивает победный мяч.

Фото: L’Équipe

Напомним, в матче 21-го тура французской Лиги 1 Александр Головин на 77-й минуте успел на добивание, забив победный гол. Россиянин в итоге был заменён на 80-й минуте.

Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. На данный момент после 21 сыгранного матча французской Лиги 1 «Ницца» располагается на втором месте с 39 очками. «Монако» после такого же количества проведённых игр находится на третьей строчке с 38 очками.

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