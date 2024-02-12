Головин отреагировал на победный за «Монако», выведший команду на 3-е место Лиги 1

12 февраля, проходил матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Монако». Игра шла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу монегасков. Российский полузащитник Александр Головин записал в свой актив победный гол и прокомментировал данное событие.

«Победный гол = Важная Победа. Выходим на третье место», — написано в посте Головина в его телеграм-канале.

Напомним, на 77-й минуте при счёте 2:2 Исмаил Якобс ворвался слева в штрафную и резко пробил низом по центру — вратарь отбил, но почти перед собой, и Александр Головин успел на добивание, вколотив мяч в сетку. Россиянин в итоге был заменён на 80-й минуте.

В активе Головина шесть мячей и четыре ассиста в 19 матчах Лиги 1 нынешнего сезона. «Монако» теперь занимает третье место в чемпионате Франции, имея в активе 38 очков.