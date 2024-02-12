«Пари НН» объявил соперников на третий зимний сбор в ОАЭ

«Пари Нижний Новгород» объявил соперников на третий зимний сбор, который пройдёт в ОАЭ с 12 по 23 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Нижегородская команда в рамках товарищеских матчей сыграет с екатеринбургским «Уралом» (14 февраля), московской «Родиной-М» (17 февраля), туркменистанским «Аркадагом» (18 февраля) и «Ростовом» (21 февраля).

Ранее команда под руководством Сергея Юрана на зимних сборах сыграла с южнокорейским «Чонбук Хёндэ Моторс» (1:1), «Родиной» (1:0), саудовской «Аль-Фейхой» (1:2) и московским «Торпедо» (4:0).

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.