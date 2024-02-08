Гендир «Пари НН»: мы продолжаем активно работать в это трансферное окно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о зимней трансферной кампании нижегородского клуба.

«Возможно, трансферы ещё будут. Мы находимся в стадии переговоров с потенциальными новыми игроками и их агентами. Не могу пока говорить, с кем и откуда, но процесс идёт. Если не успеем в зимнее трансферное окно, то решение перенесём на лето. Мы продолжаем активно работать в это трансферное окно», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.