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Футбольный агент Мендеш: Алексей Миранчук прибавил, стал сильнее, опытнее

Футбольный агент Мендеш: Алексей Миранчук прибавил, стал сильнее, опытнее
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Футбольный агент Педру Мендеш заявил, что полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук является отличным российским футболистом.

«Видел игры Алексея Миранчука за «Аталанту» и могу сказать, что он очень талантлив. В этом году Миранчук великолепно играет, отлично выполняет свою работу на поле. Он прибавил, стал сильнее, опытнее. В общем, это отличный российский футболист», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. В прошлом месяце россиянин провёл шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.

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