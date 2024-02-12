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Анчелотти: Лига чемпионов — самый важный турнир для «Реала»

Анчелотти: Лига чемпионов — самый важный турнир для «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об амбициях своей команды в самом престижном европейском клубном турнире.

«Всем нашим игрокам очень нравится Лига чемпионов. У нас крепкая, серьёзная и мотивированная команда, в которой царит хорошая атмосфера. Каждый вносит свой вклад.

Моя мотивация всегда высока, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится наш состав, нравятся футболисты, находящиеся в моём распоряжении.

Для наших болельщиков Лига чемпионов – это самое важное соревнование, потому что исторически в нём мы добились наибольшего успеха. Мы будем бороться за успех и в этот раз, начав с сильного соперника в лице «Лейпцига», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Мадридская команда является 14-кратным победителем Лиги чемпионов. В последний раз «сливочные» поднимали над головой кубок в сезоне-2021/2022, обыграв в решающем матче «Ливерпуль» (1:0).

Напомним, Команда Анчелотти набрала максимальные 18 очков после шести туров группового этапа. В 1/8 финала турнира «сливочные» в двухматчевом противостоянии сразятся с немецким «Лейпцигом».

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