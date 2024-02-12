Кроос: думаю о возвращении в сборную Германии, но пока не принял решение

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о возможном возвращении в сборную в преддверии Евро-2024. Напомним, турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

«Я размышляю о возвращении в национальную команду, но пока ещё ничего не решил. Всё будет зависеть от самочувствия, от личных планов. Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру, выступая на самом высоком уровне. Я доволен тем, чего достиг, и тем, какой футбол показываю на данный момент. Думаю только о том, чтобы получать удовольствие от этой игры», — приводит слова Крооса Sport.es.

Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Игрок становился чемпионом мира в 2014 году.

В текущем сезоне Кроос провёл за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.