Отец Кокшарова: новости о возможной смене сборной — провокационные вбросы

Эдуард Кокшаров, отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова, отреагировал на слухи о возможной смене гражданства своего сына. Ранее стало известно, что 19-летний футболист может начать выступать за сборную Словении. Напомним, молодой нападающий родился в словенском городе Целе.

«По этому вопросу я уже давал чёткое интервью. Наша позиция с Александром не меняется. Новости о возможной смене сборной — провокационные вбросы, которые никому не нужны», — приводит слова Эдуарда Кокшарова Metaratings.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард провёл за «быков» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.