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Агент Кокшарова высказался о возможности Александра выступать за сборную Словении

Агент Кокшарова высказался о возможности Александра выступать за сборную Словении
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Футбольный агент Элвис Башанович, который представляет интересы нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о возможности игрока выступать за сборную Словении.

«Мы не обсуждали эту тему с Александром. Он игрок молодёжной сборной России до 21 года. Мы представляем его интересы и хотим помочь ему становиться лучше и развивать карьеру. Возможно, кто-то сделал такие выводы, потому что он родился в Словении, но мы не затрагивали эту тему», — приводит слова Башановича «РБ Спорт».

Напомним, ранее Кокшаров заключил соглашение с европейским агентством Pro transfer, которое также представляет интересы нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Кроме того, игрок краснодарской команды имеет словенское гражданство и в будущем может выступать за национальную команду этой страны.

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