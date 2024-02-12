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«Челси» нанёс первый удар в матче с «Кристал Пэлас» в добавленное время в первом тайме

«Челси» нанёс первый удар в матче с «Кристал Пэлас» в добавленное время в первом тайме
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«Челси» нанёс первый удар в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:1, сейчас перерыв) в добавленное время в первом тайме.

Единственный мяч забил полузащитник «Кристал Пэлас» Хефферсон Лерма на 30-й минуте. В общей сложности «Кристал Пэлас» нанёс шесть ударов, из которых три были в створ ворот. «Челси» же свой единственный удар нанёс мимо ворот Дина Хендерсона.

На данный момент после 23 сыгранных матчей АПЛ «Челси» располагается на 11-й строчке с 31 очком. «Кристал Пэлас» после такого же количества проведённых игр находится на 15-м месте с 24 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 54 очками. А его ближайшие преследователи – «Манчестер Сити» и «Арсенал» (оба – 52), «Тоттенхэм» (47) и «Астон Вилла» (46).

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
12 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Перерыв
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Лерма – 30'    
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