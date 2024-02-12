Почеттино: я не чувствую любовь со стороны фанатов «Челси», но с чего бы им любить меня?

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об отношении к себе со стороны фанатов лондонского клуба. Напомним, аргентинец возглавлял с 2014 по 2019 год одного из главных соперников «синих» — «Тоттенхэм».

«Я не чувствую любовь со стороны болельщиков «Челси», потому что клуб выигрывал Лигу чемпионов, внутренние кубки и Премьер-лигу. С чего бы фанатам любить меня после таких больших достижений за эти шесть-семь месяцев?

Мы вышли в финал Кубка английской лиги, но находимся не на очень хорошем месте в АПЛ. Думаю, на данном этапе я чувствую уважение со стороны болельщиков. Когда я вижу их на улице, то ощущаю доброту по отношению к себе», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 31 очко после 23 матчей. В финале Кубка английской лиги лондонцы сыграют с «Ливерпулем». Игра состоится в воскресенье, 25 февраля.