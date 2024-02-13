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Лапорта опрокинул подносы с едой в ложе стадиона после ничьей с «Гранадой»

Лапорта опрокинул подносы с едой в ложе стадиона после ничьей с «Гранадой»
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона после ничьей в матче 24-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (3:3). Функционер был очень разозлён результатом матча, сообщает Catalunya Ràdio.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона-2023/2024. Специалист возглавлял каталонцев с ноября 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании (2022/2023), а также Суперкубок страны (2022/2023).

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 51 очко за 24 тура, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.

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