«Челси» благодаря дублю Галлахера одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

Сегодня, 13 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Кристал Пэлас» и «Челси». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра началась в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 33-й минуте полузащитник хозяев Хефферсон Лерма открыл счёт. Сразу после перерыва на 47-й минуте Конор Галлахер после передачи Мало Гюсто сделал счёт равным. На 90+1-й минуте Галлахер после паса Коула Палмера вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте Энцо Фернандес с передачи Палмера поставил точку в этой игре.

На данный момент после 24 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» располагается на 15-м месте с 24 очками. «Челси» после такого же количества проведённых игр находится на 10-й строчке с 34 набранными очками.