Стала известна позиция «Реала» по будущему Тони Крооса в клубе

Руководство мадридского «Реала» и лично президент клуба Флорентино Перес хочет сохранить в команде немецкого полузащитника Тони Крооса, сообщает журналист Марио Кортегана в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, Перес заявил Кроосу о своём желании оставить его в команде, однако официального предложения на сегодняшний день игроку ещё не поступало. Немецкий футбольный союз хочет, чтобы Кроос принял участие в составе национальной сборной на грядущем Евро, сам Тони пока обдумывает своё будущее.

Напомним, Тони Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. За это время немецкий футболист выиграл с мадридцами 21 трофей, в том числе четыре кубка Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немца в € 14 млн.