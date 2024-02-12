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Тони Кроос высказался о возможном возвращении в «Баварию»

Тони Кроос высказался о возможном возвращении в «Баварию»
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о слухах о возвращении в «Баварию». Напомним, немецкий хавбек выступал за мюнхенцев на протяжении семи лет (с 2007 по 2014 год).

«Позвольте прояснить одну вещь — я не вернусь в «Баварию», несмотря на различные слухи в прессе. Этого не произойдёт. Интерес мюнхенцев — повод для гордости. Но я не перейду в «Баварию», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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