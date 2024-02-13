«Это будет напряженная игра. Я это чувствую на 100%». Гвардиола – о матче с «Копенгагеном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

«Я очень уважаю «Копенгаген». По собственному опыту знаю, что первые матчи 1/8 финала могут быть сложными. Сказал игрокам, что должны хорошо подготовиться и быть готовы страдать.

Это будет напряжённая игра. Я это чувствую на 100%, а моя интуиция обычно не обманывает. Единственное исключение – матч против «Спортинга» два года назад, когда мы выиграли 5:0, но забили 5 голов из 6 моментов», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч между командами состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе «Паркен» в 23:00 по мск. Ответная встреча пройдёт 6 марта в Манчестере.

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