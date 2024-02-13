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Гвардиола: Месси и Роналду не имели таких показателей, как у Холанда в его возрасте в ЛЧ

Гвардиола: Месси и Роналду не имели таких показателей, как у Холанда в его возрасте в ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем клуба Эрлинге Холанде.

«Если он не забьёт завтра, послезавтра или на следующей неделе, это не большая проблема. Холанд такой сильный. Это заложено природой. Он прекрасно справляется, потому что он очень силён морально. Он забивает один гол и хочет второй и третий.

Вы видите его цифры в его возрасте. В Лиге чемпионов даже Месси и Роналду не имели таких показателей в его возрасте», — приводит слова Гвардиолы talkSPORT.

Напомним, Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 6 результативных передач.

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