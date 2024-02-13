«Выпейте за него пива». Девушка умершего игрока «Амкала» обратилась к его подписчикам

В социальных сетях умершего игрока «Амкала» Никиты «Финито» Куриленко появилась новая публикация. Этот пост сделала его девушка Инга, которая проходила с парнем через все сложности и всегда оставалась для него поддержкой. Инга поблагодарила подписчиков за финансовую помощь, описала своё моральное состояние, а также рассказала, как подписчики могут помянуть Никиту. Напомним, блогер и футболист «Амкала» ушёл из жизни 10 февраля 2024 года после продолжительной борьбы с лейкозом (раком крови).

«Сегодня третий день. В моей груди зияет огромная чёрная дыра, когда-нибудь она обязательно станет меньше, но вряд ли затянется до конца. Я хочу искренне поблагодарить вас всех за добрые слова и поддержку в это сложное время. Я стараюсь читать всё, но не успеваю всем ответить, поэтому постараюсь ответить тут.

Если вы переживаете, что я удалю канал или другие соцсети, то не стоит. Всё останется как есть. Иногда будут появляется посты в «Телеграме», и мы ещё обязательно с вами встретимся на стриме на его канале. Только дайте мне немного времени. Сейчас в Москву приехали родители и брат Никиты. Мы проведём прощальную церемонию закрытого формата для друзей и близких, с кем Никита общался лично. После мы с родными уедем в Севастополь на некоторое время.

Однако, если вам есть 18 и у вас продаётся пиво Corona, выпейте за него. Это его любимое. Это будет лучшим способом проститься. Он мечтал о том, как будет пить его летом с видом на море.

Благодаря вашей поддержке сняты все финансовые вопросы с организацией. Спасибо, у меня сердце разрывается, я правда не знаю, как ещё выразить вам благодарность, любовь и признательность за то, что сняли этот груз с моих плеч. Многие спрашивают, чем ещё могут помочь. Я напоминаю, что если нет медицинских противопоказаний, то вы можете стать донором крови в вашем городе. Это бесценно.

Ещё раз, огромная благодарность всем и каждому. Вы не представляете, какое это счастье знать, сколько людей Никита затронул своими, казалось бы, развлекательными видео. Он стал для вас другом, а друзья – это семья, которую мы выбираем сами. Спасибо, что вы стали его друзьями», — написала Инга в телеграм-канале экс-игрока «Амкала».