Фабио Капелло: «ПСЖ» по-прежнему уступает «Реалу» и «Сити», это не доминирующая команда

Известный итальянский тренер Фабио Капелло назвал фаворитов в борьбе за Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«ПСЖ» уступает и «Реалу», и «Манчестер Сити». Это подтверждается тем, что я видел на групповом этапе, особенно в игре с «Миланом». У меня нет впечатления, что это доминирующая команда.

Теперь я знаю, что Луис Энрике всё ещё находится в процессе тестирования, и что ему ещё предстоит наладить нынешнюю игру команды. Раньше эта была команда, которая в значительной степени зависела от вдохновения Мбаппе или других. Теперь это команда, у которой есть своя игровая философия, что видно по движению мяча и тому, как они контролируют поле.

Ситуация с Мбаппе является чем-то очень абстрактным. Когда вы играете в Лиге чемпионов, никто не выходит на поле, думая о чём-то другом.

Я подтверждаю свои ощущения от начала сезона: «Реал» и «Манчестер Сити» впереди, «ПСЖ» на ступеньку ниже, «Бавария» отстаёт ещё больше. Я бы обратил внимание на «Интер», который, возможно, немного недооценён за пределами Италии», — приводит слов Капелло L’Equipe.

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Реалом Сосьедад». «Манчестер Сити» встретится с «Копенгагеном». «Реал» сыграет с «РБ Лейпциг».