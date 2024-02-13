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Футболист из чемпионата Индии рассказал, как в стране относятся к россиянам

Футболист из чемпионата Индии рассказал, как в стране относятся к россиянам
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Бывший игрок российских молодёжных команд Евгений Козлов, ныне выступающий за индийский «Мохаммедан», рассказал об отношении местных жителей к гражданам России.

«В некоторых местах в Индии огромное скопление людей. Но при этом я не заметил ни от кого какой-то агрессии или неприязни в свой адрес. Я всё-таки здесь такая экзотическая персона. Но не было такого, что чувствую себя некомфортно. К россиянам в Индии относятся очень дружелюбно», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Козлов присоединился к «Мохаммедану» в минувшем январе на правах свободного агента. За новый клуб игрок принял участие в одном матче, в котором не отметился результативными действиями. До перехода в «Мохаммедан» российский футболист выступал в составе казахстанского «Атырау».

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