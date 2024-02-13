Орлов заявил, что Медведев не разрешил ему рассказывать информацию о трансферах «Зенита»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил, что председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев запретил ему разглашать трансферную информацию клуба.

«Обсуждали трансферную политику «Зенита» с Медведевым, сидя на хоккее? Да, но пока он мне не разрешил рассказывать то, что он мне сказал. Вот и всё», — сказал Геннадий Орлов в новом видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, ранее Орлов заявлял, что «Зенит» текущей зимой подпишет ещё одного сильного российского футболиста, помимо Ильзата Ахметова, который присоединился к сине-бело-голубым, перейдя из «Краснодара».

К зимнему перерыву «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера, «Краснодара», на два очка.