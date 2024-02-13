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Хавбек «Челси» Галлахер оформил первый дубль в карьере — в ворота «Кристал Пэлас»

Хавбек «Челси» Галлахер оформил первый дубль в карьере — в ворота «Кристал Пэлас»
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер оформил первый дубль в своей карьере, забив два мяча лондонскому «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги (3:1). В сезоне-2021/2022 английский хавбек выступал за «орлов» на правах аренды.

Напомним, полузащитник в начале второго тайма матча с «Кристал Пэлас» сравнял счёт, а под занавес игры забил победный гол. Точку в матче поставил Энцо Фернандес.

Галлахер является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провёл за лондонцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

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