«Ювентус» не будет продлевать контракт с многолетним защитником клуба Сандро

В «Ювентусе» приняли решение, что не будут пролонгировать трудовое соглашение с 33-летним левым защитником Алексом Сандро, которое истекает в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, наиболее вероятным вариантом является возвращение бразильского футболиста на родину. На текущий момент в услугах 33-летнего игрока заинтересованы два клуба из Бразилии.

Напомним, Сандро перешёл в «Ювентус» из «Порту» в 2015 году. За этот период он принял участие в 320 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 33 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.