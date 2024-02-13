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«Ювентус» не будет продлевать контракт с многолетним защитником клуба Сандро

«Ювентус» не будет продлевать контракт с многолетним защитником клуба Сандро
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В «Ювентусе» приняли решение, что не будут пролонгировать трудовое соглашение с 33-летним левым защитником Алексом Сандро, которое истекает в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, наиболее вероятным вариантом является возвращение бразильского футболиста на родину. На текущий момент в услугах 33-летнего игрока заинтересованы два клуба из Бразилии.

Напомним, Сандро перешёл в «Ювентус» из «Порту» в 2015 году. За этот период он принял участие в 320 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 33 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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