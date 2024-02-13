Вратарь «Елимая» Лобанцев: можно сказать, что «Астана» — казахстанский «Зенит»

Российский голкипер «Елимая» Мирослав Лобанцев отметил, что «Астану» можно назвать казахстанским «Зенитом».

«Астана» — это казахстанский «Зенит»? Наверное, и так можно сказать. Плюс в топе «Актобе». Сейчас ещё громко заявляет о себе «Ордабасы». В целом уровень чемпионата растёт, хорошо выступает сборная», — приводит слова Лобанцева Metaratings.

Лобанцеву 28 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Локомотив». За «Елимай» Мирослав играет с января 2024 года, ранее он выступал за «Актобе», «Кызыл-Жар», «Ротор» и «Крылья Советов». В составе «Локомотива» Лобанцев дважды выигрывал Кубок России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 300 тысяч.