Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы в матче с «Елимаем»

Футболист московского «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы по ходу товарищеской игры в казахстанским «Елимаем». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В ближайшие дни российский защитник перенесёт операцию и будет восстанавливаться в Москве. Бессмертный — воспитанник «Динамо», 19-летний футболист дебютировал за первую команду бело-голубых 25 июля 2023 года в гостевом матче Фонбет Кубка России с клубом «Пари Нижний Новгород».

В нынешнем сезоне Бессмертный провёл 13 матчей с учётом всех соревнований, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 400 тыс. Действующий контракт Станислава с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.