Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы в матче с «Елимаем»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы в матче с «Елимаем»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы по ходу товарищеской игры в казахстанским «Елимаем». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В ближайшие дни российский защитник перенесёт операцию и будет восстанавливаться в Москве. Бессмертный — воспитанник «Динамо», 19-летний футболист дебютировал за первую команду бело-голубых 25 июля 2023 года в гостевом матче Фонбет Кубка России с клубом «Пари Нижний Новгород».

В нынешнем сезоне Бессмертный провёл 13 матчей с учётом всех соревнований, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 400 тыс. Действующий контракт Станислава с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Яхимович: «Динамо» по силам без усиления удержать третье место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android