Тренер «Ювентуса» Аллегри: стремление не отставать от «Интера» играет важную роль

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о возглавляющем турнирную таблицу Серии А «Интере». «Нерадзурри» набрали 60 очков по результатам 23 проведённых встреч.

«Стремление не отставать от «Интера» играет важную роль, но «нерадзурри» были созданы для того, чтобы провести такой прекрасный сезон. Мы пошли другим путём два года назад, и наша главная цель – вернуться в Лигу чемпионов. Когда мы выиграли девять титулов подряд, мы были лучшими, побеждать было нормально. То же самое и с «Интером», набрать 60 очков при матче в запасе – это выдающийся показатель. У нас другой путь, я всегда это говорил. Мы должны продолжать работать и сохранять спокойствие. 53 очка – это много, я счастлив», — приводит слова Аллегри журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Напомним, «Ювентус» уступил «Удинезе» (0:1) в матче 24-го тура Серии А, который прошёл накануне. Для туринцев эта поражение стало вторым кряду после 19-матчевой беспроигрышной серии. В первом матче команда Аллегри проиграла «Интеру» (0:1). По состоянию на сегодняшний день «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 53 очками.