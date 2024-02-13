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Канчельскис: у «Зенита» есть возможность брать кого хотят — другие могут позавидовать

Канчельскис: у «Зенита» есть возможность брать кого хотят — другие могут позавидовать
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о финансовых возможностях «Зенита» на трансферном рынке. По словам эксперта, трансферная политика сине-бело-голубых всегда будет оправдываться, если клуб будет становиться чемпионом.

«У «Зенита» есть возможность брать такое количество бразильцев. Их политика всегда будет оправдываться, если они будут чемпионами. Никого не должно волновать, что они сначала берут игрока, а потом отдают. У них есть такая возможность. Вот если результата не будет, тогда будут возникать вопросы. А сейчас-то какие вопросы? Другие могут только позавидовать, что у «Зенита» есть возможность брать кого хотят», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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