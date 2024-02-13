Лепёхин: переход Ду Кейроса в «Зенит» — подтверждение, что в футболисте ошиблись

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на уход из петербургского клуба Ду Кейроса, который перешёл в «Гремио» на правах аренды до конца текущего года.

«Ду Кейрос – не потеря для «Зенита». Все эти переходы продумываются руководством команды. Если футболист необходим команде, то он будет в «Зените». Любые такие переходы бразильцев – подтверждение, что в футболисте ошиблись.

Если в «Зенит» приходит Дуглас Сантос и он нужен команде, а он играет уже пять лет, то его никто не собирается никуда отдавать. А когда приходит футболист, который не оправдывает ожиданий, естественно, приходится думать, на кого его менять и как это делать.

Не могу сказать, что Ду Кейрос сильнее российских футболистов. Ценность футболиста – настолько субъективная вещь. Одному кажется один игрок ценным, другому – другой. Поэтому тут мы должны полагаться на руководство команды. Если футболист играет в составе, значит, он ценен, меньше играет – меньше ценен», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.