Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Кубка равноправия с «Сантосом»

Сегодня, 13 февраля, состоится матч Кубка равноправия, в котором встретятся российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Игра пройдёт на стадионе «Джассим Бин Хамад» в катарской Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Бардачёв, Родригао, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Мантуан, Мостовой, Изидор, Сергеев.
После двух туров Кубка равноправия сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место, досрочно став победителями данного соревнования. «Сантос» после аналогичного количества матчей заработал два очка и расположился на третьей строчке.
В предыдущем матче Кубка равноправия «Зенит» разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» со счётом 6:0. Бразильский клуб в предыдущей встрече выиграл у катарского «Аль-Духаиля» в послематчевой серии 11-метровых (2:2, пен. 4:3).