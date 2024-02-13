Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Кубка равноправия с «Сантосом»

Сегодня, 13 февраля, состоится матч Кубка равноправия, в котором встретятся российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Игра пройдёт на стадионе «Джассим Бин Хамад» в катарской Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок равноправия Кубок равноправия 13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Сантос Сантус, Бразилия Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Бардачёв, Родригао, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Мантуан, Мостовой, Изидор, Сергеев.

После двух туров Кубка равноправия сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место, досрочно став победителями данного соревнования. «Сантос» после аналогичного количества матчей заработал два очка и расположился на третьей строчке.

В предыдущем матче Кубка равноправия «Зенит» разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» со счётом 6:0. Бразильский клуб в предыдущей встрече выиграл у катарского «Аль-Духаиля» в послематчевой серии 11-метровых (2:2, пен. 4:3).