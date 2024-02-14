Вратарь Таджикистана Ятимов: написали историю на Кубке Азии, но могли и в полуфинал пройти

Голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Руслан Ятимов поделился эмоциями от выступления национальной команды на Кубке Азии.

«Двоякие впечатления от Кубка Азии. Есть ощущение, что могли попасть в полуфинал. Жалко, потому что шанс был действительно очень хороший. По ходу турнира нам где-то везло, но с Иорданией как раз этого и не хватило. Момент с пропущенным мячом — просто несчастный случай. Игра была на 0:0, а дальше наши шансы увеличились бы. Но для первого выступления на Кубке Азии четвертьфинал — неплохой результат. Могли и после матча с Ливаном поехать домой, и после игры с ОАЭ. Вроде и чувство удовлетворения есть — историю написали, но могли и дальше пройти», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная Таджикистана дошла до 1/4 финала Кубка Азии, где уступила будущему финалисту турнира Иордании (0:1).