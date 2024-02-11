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Тренер Казахстана Адиев оценил выступление Таджикистана и Узбекистана на Кубке Азии

Тренер Казахстана Адиев оценил выступление Таджикистана и Узбекистана на Кубке Азии
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил выступление Таджикистана и Узбекистана на Кубке Азии.

«Сейчас нет проходных матчей. В любой игре надо приложить максимум усилий, чтобы вытащить результат. Я по себе знаю. Когда мы проиграли Дании 1:3, обратил внимание ребят на то, с каким настроем вышел соперник, футболисты которой играют в больших командах. Они обладают большим мастерством, но посмотрите, как они были заряжены. Настрой всегда будет определяющим фактором. Значит, Узбекистан и Таджикистан играли с правильным настроем и добились результата», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная Узбекистана дошла до 1/4 финала Кубка Азии, где уступила Катару в послематчевой серии пенальти со счётом 3:2. В основное время команды сыграли со счётом 1:1. Сборная Таджикистана в 1/4 финала турнира проиграла Иордании со счётом 0:1.

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