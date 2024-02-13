«Зенит» — «Сантос»: Мостовой забил второй мяч команды

В эти минуты проходит заключительный матч Кубка равноправия, в котором встречаются российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Игра проходит на стадионе «Джассим Бин Хамад» в катарской Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 31-й минуте Андрей Мостовой удвоил преимущество команды из Санкт-Петербурга.

После двух туров Кубка равноправия сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место, досрочно став победителями этого соревнования. «Сантос» после аналогичного количества матчей заработал два очка и расположился на третьей строчке.

В предыдущем матче Кубка равноправия «Зенит» разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» со счётом 6:0. Бразильский клуб в предыдущей встрече выиграл у катарского «Аль-Духаиля» в послематчевой серии 11-метровых (2:2, пен. 4:3).