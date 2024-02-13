«Зенит» избавился от слабейшего бразильца в своей истории

«Зенит» сокращает количество легионеров в своём составе до 12, а бразильцев – до восьми (без учёта Марио Фернандеса). Из петербургского клуба ушёл Ду Кейрос. Если задаться вопросом, какой след оставил в «Зените» 24-летний полузащитник, то на него, наверное, затруднится ответить даже главный тренер Сергей Семак.

Информация о переговорах «Гремио» с «Зенитом» по трансферу Ду Кейроса появилась ещё месяц назад, однако бразильский клуб, как утверждали СМИ и инсайдеры, не хотел платить требуемые чемпионом России € 500 тыс. за аренду. Поэтому полузащитнику искали параллельно другие варианты. В феврале «Зенит» договорился об аренде Ду Кейроса с «Васко да Гама», но тут переход сорвался из-за санкций. Владеющая 70% акций «Васко да Гама» американская компания «777» запретила сделку с российским клубом, за которым стоит «Газпром». Интерес «Коринтианса» к Ду Кейросу тоже не превратился во что-то конкретное. В результате полузащитник ушёл всё же в «Гремио»: его взяли в платную аренду на сезон с правом выкупа за € 6 млн.

«Мы учитываем пожелания самого игрока. Он достаточно молод. Ему надо играть. Сейчас все наши игроки в строю, травмированных нет. Центр поля укомплектован. У нас есть кем его заменить», – прокомментировал расставание с бразильцем Семак, который, по слухам, был недоволен формой Ду Кейроса на зимних сборах.

ДУ КЕЙРОС Фото: fc-zenit.ru

Подсчитать, сколько денег «Зенит» может потерять или заработать в случае продажи Ду Кейроса довольно сложно. Формально петербургский клуб брал полузащитника как свободного агента. Но уместно напомнить, что на самом деле бразилец приходил в рамках обмена футболистами с «Коринтиансом». Ду Кейрос был одним из трёх полевых игроков – наряду с Робертом Ренаном и Густаво Мантуаном, которых сине-бело-голубые получили за сбежавшего из России нападающего Юри Алберто.

20-летний Ренан при всех его ошибках, свойственных молодым и в какой-то мере авантюрным игрокам, может принести выгоду «Зениту». За Робертом по-прежнему внимательно следят в топ-лигах, спортивный директор «Вест Хэма» Тим Стейден называл себя большим поклонником таланта центрального защитника. Мантуан тоже нашёл свою роль в команде – идеального джокера. В прошлом сезоне он вообще был лучшим в РПЛ по количеству времени, затраченному на гол: полузащитник забил шесть мячей, тратя на каждый в среднем 92 минуты. Да и в нынешнем чемпионате у него уже 2+3.

Ду Кейрос, как и Мантуан, переходил в «Зенит» в статусе игрока основы «Коринтианса». Очевидно, по этой причине, по старой памяти, за него решили бороться зимой 2024 года сразу несколько бразильских клубов. Вот только, в отличие от Мантуана или Ренана, изначально было трудно понять, зачем Семаку нужен этот центральный полузащитник. Да, Ду Кейрос – исполнительный, даёт какой-то объём, неплохо ускоряется с мячом, но в остальном — средний или просто слабый по качествам игрок. Мы об этом писали перед переходом.

Не сказать чтобы Семак не давал ему шансов. За полгода в «Зените» Ду Кейрос сыграл 16 матчей, семь раз выходил в стартовом составе. Он попал в основу даже в своём дебютном матче с ЦСКА в Суперкубке России. Но уже тогда бросалось в глаза, что бразилец немного выпадает из игры. Пару-тройку неплохих перформансов Ду Кейрос всё же выдал, прежде всего в Кубке России – с «Ахматом» в Грозном, с «Балтикой» в Санкт-Петербурге, когда забил победный гол (это его единственное результативное действие за сине-бело-голубых). Но, конечно, от легионера в «Зените» требуется большее. Ду Кейрос выше головы не прыгнул.

Скорее всего, Ду Кейрос действительно был слабейшим бразильцем в истории «Зенита», если не считать загадочного голкипера Ивана Куарежму. Из полевых игроков, помимо него через «Зенит» прошли Халк, Малком, Юри Алберто, Жулиано, Маурисио, Эрнани, Ренан, а сейчас в команде есть Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Артур и Педро. По набору качеств Ду Кейрос оказался даже проще, чем Эрнани. Если «Зениту» повезёт получить за полузащитника € 6 млн, это станет большим успехом на трансферном рынке, но есть сомнения, что «Гремио» активирует опцию выкупа, а не будет вести переговоры летом о снижении цены на Ду Кейроса.

Впрочем, однажды «Зениту» уже повезло так с Эрнани, которого получилось продать «Парме» за € 6,47 млн (по данным Transfermarkt). Хотя покупали его всё равно дороже – за € 8 млн, на момент отъезда Эрнани из Санкт-Петербурга хавбек оценивался дешевле. Вернули 80% от затраченных средств и были счастливы.

Не во всех случаях «Зениту» удавалось с выгодой перепродать бразильцев, как в историях с трансферами Халка и Малкома. Первого официально купили за € 40 млн, а продали за € 56 млн. Второй обошёлся петербургскому клубу в € 41,5 млн, а принёс своим уходом € 60 млн. Жулиано брали у того же «Гремио» за € 7 млн и в «Фенербахче» отпустили тоже за € 7 млн. Маурисио приходил и уходил свободным агентом. С Юри Алберто вышел своего рода бартер.

Интересно, кого возьмёт и возьмёт ли вообще кого-то «Зенит» на освободившееся место легионера. Среди потенциальных новичков чемпиона России назывались новые бразильцы.